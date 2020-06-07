غطاسو الحماية المدنية لولاية سكيكدة يقومون بانتشال جثة شاب

تمكن غطاسو الحماية المدنية لولاية سكيكدة اليوم الأحد من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة و ينحدر من عين فكرون بولاية أم البواقي بعد غرقه يوم الخميس المنصرم على مستوى الشاطئ غير المصنف صوفيا (شرق مدينة سكيكدة)، حسب ما علم من الملازم الأول، إيمان مرواني، المكلفة بالإعلام بذات السلك النظامي.

و في تصريح لوأج أوضح ذات المصدر بأن غطاسي الحماية المدنية عثروا الجثة على عمق 5 أمتار و كذا على بعد حوالي 150 مترا من الشاطئ مفيدا بأنه تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة.

و أضافت ذات المتحدثة بأن عملية البحث عن الجثة تطلبت تدخل أزيد من 14 غطاسا تابعين لمديريات الحماية المدنية لولايات كل من سكيكدة و قالمة و جيجل بإشراف من مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة العقيد إبراهيم محمدي.

كما قام عناصر الحماية المدنية خلال أيام البحث و التابعين لكل من الوحدة الرئيسية و الوحدة الثانوية عزابة بالبحث عن الجثة مشيا على طول الشاطئ.