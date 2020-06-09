تنصيب عبد القادر دحدوح مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها

أشرفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة اليوم الثلاثاء على تنصيب الباحث الأثري عبد القادر دحدوح مديرا عاما للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها وفق بيان لوزارة الثقافة.

وأعربت بن دودة عن أملها في أن يعطي المدير العام الجديد "نفسا جديدا" للديوان بالنظر إلى "ما يتحلى به من كفاءة علمية" في مجال التراث الثقافي والآثار و"قدرته على إحداث قطيعة مع نماذج التسيير التي لا تتناسب مع تحقيق النجاعة المطلوبة".كما دعت الوزيرة إلى "استغلال التراث الثقافي لصالح التنمية المستدامة بتجنيد كافة الطاقات الفاعلة".

وقال من جهته عبد القادر دحدوح أن تسيير هذه المؤسسة سيكون وفق "..سياسة جديدة تقتضي استغلال التراث الأثري كمعالم ومواقع أثرية وخاصة المصنفة ضمن التراث العالمي لتكون موردا اقتصاديا يدعم الخزينة العمومية للدولة".

ويعتبر دحدوح أستاذ وباحث جامعي متخصص في الآثار الإسلامية، كما أنه عضو في هيئة الأثريين العرب وقد شغل سابقا منصب مدير جامعة تيسمسيلت.