بن بوزيد يستقبل وفدا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص

استقبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وفدا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص بقيادة رئيسها، مسعود بلعمبري، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وشكل هذا اللقاء الذي يندرج في إطار اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين، سانحة "للتأكيد مجددا على ضرورة مد جسور الحوار المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين في إطار تعزيز التكفل بالصحة العمومية وتحسينها".

وتطرق الطرفان بالحديث عن "المسائل التي تمت بصلة لحاجيات السكان في مجال وفرة المواد الصيدلانية الدائمة والأجهزة الطبية ووسائل الحماية خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد".

كما جرت المحادثات حول "إعادة بعث أشغال اللجنة المشكلة لخلية رصد ومتابعة وفرة الأدوية وكذا اللجنة الوطنية للصيدليات الخواص"، مع التأكيد على أهمية "مساهمة الشريك الاجتماعي في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بالمواد الصيدلانية كما تقتضيه أحكام القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2018 المتعلق بالصحة".

وعند اختتام الاجتماع، جدد الوزير "دعمه للشركاء الاجتماعيين ملحا على ضرورة مواصلة الحوارالبناء بين الطرفين".