رئاسيات بيلاروسيا: انسحاب رابع مرشح

أعلن رابع مرشح للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا، هذا السبت، عن انسحابه من المنافسة لأسباب اعتبرها "سياسية".

وقرر يوري هوباريفيتش المرشح للانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا التي ستجري يوم 9 من أوت القادم حسب قرار البرلمان، بسبب ما سماها "مضايقات السلطات"، و"عدم تمكين فريقه من إجراء حملة انتخابية وفق الشروط القانونية والديمقراطية".

وأضاف هوباريفيتش مبرّرا قراره: "منذ بداية الحملة الانتخابية، بدأت السلطات تتصرف بعنف وتقمع المرشحين المنافسين، ويومًا بعد يوم فقدت الحملة الانتخابات شرعيتها وقانونيتها"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، حوكم يوري هوباريفيتش بموجب قانون انتهاك شروط تنظيم التجمعات الجماهيرية، وهو حاليًا في "حالة فرار"، حسب وسائل إعلام محلية وأوروبية .

وحسب مواقع صحافية بيلاروسية، كان من المتوقع أن يتخذ يوري هوباريفيتش هذا القرار، لأنه لم يكن بمقدوره جمع مئة ألف توقيع للمؤيدين للتسجيل كمرشح قبل موعد إجراء الانتخابات .

وأتى تنحي هوباريفيتش أيامًا بعد انسحاب ثلاثة مرشحين، بعدما شدّد الرئيس البيلاروسي المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشينكو، على "عدم تأجيل" الانتخابات الرئاسية، رغم تمدّد وباء كورونا في البلاد، مشيرًا الى أن هذا الاستحقاق "يجب أن يتم وفقا للأحكام الدستورية".