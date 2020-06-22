الشركة الجزائرية لصناعة السيارات مرسيدس بنز تسلم المديرية العامة للغابات 80 مركبة

استلمت المديرية العامة للغابات الاثنين 80 سيارة إطفاء للتدخل الأولي صنف "ج" رباعية الدفع لكل الميادين من الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز لعين بوشقيف (تيارت) التابعة لوزارة الدفاع الوطني، حسب ما أفاد به المدير العام للغابات.

وأوضح علي محمودي في تصريح للصحافة بعد عملية الاستلام التي جرت بمقر الشركة المذكورة أن الدولة رافقت قطاع الغابات، حيث قدمت له إعانات من أجل اقتناء 80 سيارة إطفاء للتدخل الأولي من الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس بنز بتيارت وذلك في إطار الصفقة المبرمة بين الطرفين.

وأبرز ذات المصدر أنه تم في إطار هذه الصفقة استلام 164 سيارة إطفاء رباعية الدفع مخصصة للتدخل الأولي، منها 44 سيارة في سنة 2018 و40 سيارة في العام الماضي مكنت من تكوين 20 رتلا متنقلا يعمل على مستوى 40 ولاية، حيث يخصص كل رتل لولايتين في انتظار استكمال تعداد رتل واحد لكل ولاية معنية.

ومن جهة ثانية ذكر نفس المسؤول أنه تم تسجيل منذ بداية حملة مكافحة حرائق الغابات في الفاتح جوان الجاري 110 حرائق عبر الوطن أدت إلى إتلاف 200 هكتار من الأصناف الغابية.

وأضاف أنه في إطار مكافحة حرائق الغابات تم توظيف 3.077 عاملا موسميا، مشيرا إلى إنجاز المديرية العامة للغابات من خلال مخططها الوطني لمكافحة الحرائق 450 برج مراقبة.

وأشار محمودي إلى أنه يعول على المواطنين من أجل المساهمة في حماية الثروة الغابية من خلال الاتصال بمصالح الحماية المدنية وهو موضوع الحملات التحسيسية التي قامت بها المديرية العامة للغابات بمشاركة الحماية المدنية عبر الطرقات المجاورة للمناطق الغابية .

وأبرز أن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خصصت 3ر9 مليار دج من أجل تجسيد برنامج لفتح وتهيئة المسالك بهدف فك العزلة على السكان القاطنين بالقرب من المناطق الغابية اسند إنجازه إلى مؤسسة الهندسة الريفية التي ستنطلق فيه قريبا. و يضاف هذا البرنامج إلى 12 ألف مشروع تم إنجازه من قبل في إطار برنامج سابق مكن من فتح 300 ألف كلم من المسالك".