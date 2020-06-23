عماري للإذاعة: الفلاحة تساهم بـ 12 % من الاقتصاد الوطني

جدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري التأكيد على تركيز الجزائر على القطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا في خلق الثروة وتوفير المناصب و المساهمة في الأمن الغذائي، كاشفا أن قطاعه يساهم بــ 12 بالمائة من الاقتصاد الوطني.

وقال عماري لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية إن الجزائر تتجه إلى بعث قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، لما له من أهمية بالغة في الأمن الغذائي للبلد. مؤكدا أن القطاع يساهم بنسبة 12 بالمائة من الاقتصاد الوطني بعد قطاع المحروقات ، مضيفا أن الفلاحة قطاع استراتيجي من شأنه المساهمة في خلق الثروة والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة وتوفير مناصب الشغل، وتقليص قيمة الواردات.

وأضاف ضيف القناة الإذاعية الثانية أن الجزائر تسعى لتنمية القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية التحويلية بتنمية القطاع الإنتاجي للمادة الأولية وذلك بدعم الاستثمار في القطاع وإدخال التقنيات الحديثة الكفيلة بعصرنته، كاشفا عن استقبال ملفات عديدة لمشاريع استثمار أجنبية ووطنية في قطاعه.

وحول الصناعة الغذائية أضاف عماري أن الهدف ليس الاكتفاء الذاتي فحسب بل تصدير الفائض من الإنتاج ، خاصة في السوق الإفريقية الواعدة مضيفا أن فتح الحدود مع موريتانيا سيكون بوابة إلى الكثير من البلدان الإفريقية خاصة الجنوبية منها.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية