سبر آراء الفيفا تختار رياض محرز كأحسن لاعب في تاريخ الجزائر

﻿ انتخب اللاعب الدولي الجزائري لنادي مانشستر سيتي، رياض محرز بفارق شاسع كأحسن لاعب جزائري في التاريخ، حسب عملية سبر الآراء نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

و حصل قائد الخضر على نسبة 48.8 % من مجموع أصوات المشاركين متقدما النجم السابق لنادي بورتو البرتغالي رابح ماجر 27.4 % ثم الأخضر بلومي و مصطفى دحلب اللذين حصلا على التوالي 12.2 % و 11.6 % .

و كتبت الهيئة الكروية الدولية على موقعها للتواصل الاجتماعي، تويتر، ما يلي: إنه فوز عريص لرياض محرز الذي يبقى بالنسبة إليكم و بدون منازع أحسن لاعب جزائري".

وقد اقترح المشاركون عددا من اللاعبين الجزائريين الاخرين، لكن محرز و ماجر و بلومي و دحلب كانوا الأكثر تداولا".

وساهم لاعب الوسط الهجومي "للسيتيزان" بنسبة كبيرة في تتويج "الخضر" باللقب الإفريقي للأمم خلال كان-2019 التي جرت بالأراضي المصرية، مسجلا هدفا أسطوريا بمخالفة مباشرة في الدور تصف النهائي أمام نيجيريا (2-1).

و كان محرز قد توج بلقبين للبطولة الانجليزية الممتازة مع ليستر سيتي و مان سيتي، كما أنه بصدد تحقيق موسم رائع في البطولة الانجليزية الممتازة في موسمه الثاني حيث لا يزال فريقه في السباق في الدور ربع النهائي لكأس انجلترا و على وشك التأهل لنفس الدور لرابطة أبطال أوروبا.

و كان محرز قد تألق مساء أمس مع السيتي بتسجيله لهدفين خلال الفوز العريض المسجل أمام بورنلي (5-0).