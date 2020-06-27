﻿ولاية الجزائر : توقيف 92 مشتبها فيهم بالإجرام خلال 48 ساعة

أوقفت قوات أمن ولاية الجزائر خلال اليومين الماضيين 92 شخصا بشبهة القيام بأعمال إجرامية وحجزت كمية من الكيف المعالج وأكثر من 3000 قرص مهلوس، حسب بيان صدر هذا الجمعة من المديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء في البيان أن "قوات الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات شرطة مست مختلف الأحياء، أسفرت عن توقيف 92 شخصا مشتبها فيه لارتكابهم جرائم مختلفة، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي".

وأضاف البيان أن نفس القوات تمكنت خلال هذه العمليات من"حجز كمية من الكيف المعالج و.3.802 قرص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 29 سلاحا أبيض محظورا من مختف الأنواع والأحجام".

من جهة أخرى، قامت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم بتوقيف شخص (01) مشتبه فيه لتورطه في قضية المتاجرة غير الشرعية في المؤثرات العقلية وحجز 3.108 قرص مهلوس، كما نقل نفس البيان.