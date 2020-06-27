الحزقي : " لن نسمح لأي طرف أجنبي باستخدام ترابنا للقيام بعمليات عسكرية خارج تونس"

أكد وزير الدفاع الوطني التونسي ، عماد الحزقي ، " لن نسمح لأي طرف أجنبي باستخدام تراب تونس، أو الانطلاق منه للقيام بعمليات عسكرية خارج تونس" ، في إشارة الى تواتر أخبار وتقارير عن اعتزام قوى أجنبية مثل تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، استعمال الأراضي التونسية للتمركز فيها، أو الانطلاق منها نحو ليبيا حسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية (وات) اليوم الجمعة .

وأضاف الحزقي وفق الوكالة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لانبعاث الجيش الوطني التونسي (24 جوان)، أن "المؤسسة العسكرية تعمل على تعزيز قدراتها، لمزيد السيطرة على كامل مجالات البلاد البرية والبحرية والجوية، بالتعاون مع شركائنا".

وبخصوص الملف الليبي، شدد وزير الدفاع الوطني التونسي ، على أن تونس تدعم الشرعية في ليبيا، قائلا "إن تونس مع الحل السياسي في ليبيا، و ترفض جميع أشكال التواجد العسكري في المنطقة".

وتابع، في هذا الصدد،"إن تونس تريد أن تلعب دورا ايجابيا في إيجاد حل سياسي في ليبيا ، عبر جمع الفرقاء ، وهي مستعدة لمساعدة الليبيين في هذا الإطار" .

وكان رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، قد أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده مع " الشرعية الدولية ومع حل ليبي- ليبي دون تدخل خارجي" ، مشددا ، على أن هذا الموقف هو الموقف الرسمي لتونس.

وأضاف الفخفاخ - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية ، أن الموقف التونسي الرسمي من ليبيا واضح وثابت، مؤكدا أن استقرار وتنمية بلاده من استقرار ليبيا.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.