الفاف تتمسك باستكمال الموسم الكروي 2019-2020

تشبث المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الثلاثاء بقراره المتخذ سابقا بخصوص استئناف الموسم الكروي 2019-2020 والمعلق منذ 16 مارس الماضي بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19)، حسب ما علمت واج لدى الهيئة الكروية.

و قرر المكتب الفيدرالي المجتمع اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة خير الدين زطشي، "الابقاء على قراره المتخذ في شهر أبريل الماضي"، موضحا بأن "السلطات العمومية تبقى المخولة في اتخاذ القرار النهائي بشأن استئناف النشاطات الرياضية و الكروية من عدمه".

وفي انتظار الرفع النهائي لإجراءات الحجر الصحي و السماح مجددا بالتجمعات، تقرر الإبقاء على خارطة الطريق التي وضعها المكتب الفيدرالي للاتحادية يوم 30 ابريل الماضي، والتي تقضي بمواصلة ما تبقى من الموسم الكروي 2019-2020 لكل من الرابطتين الاولى والثانية في غضون 8 أسابيع، عقب خضوع الاندية الى مرحلة تحضيرات تتراوح ما بين خمسة و ستة أسابيع، مهما كان تاريخ اعطاء الضوء الاخضر من قبل السلطات العمومية للاستئناف.

تليها فترة راحة تامة لمدة أسبوع على الأقل بالنسبة للاعبين، ثم مرحلة أخرى لعودة النشاط تدوم شهر، والتي تسبق بداية فترة التسجيلات، بعدها ينطلق الموسم الجديد في تاريخ يحدد لاحقا.

و يأتي قرار المكتب الفيدرالي غداة الاجتماع الأخير للرابطة المحترفة لكرة القدم و الأندية، حيث قررت أغلبية الفرق التوقيف النهائي للموسم الجاري و "تغليب المصلحة العامة" تفاديا لتفشي عدوى فيروس كورونا وسط اللاعبين.

و كان رئيس الرابطة، عبد الكريم مدوار، قد أكد بأن "90 % من رؤساء الأندية قد عبروا عن رفضهم لاستئناف المنافسة بسبب الوضعية الصحية الحرجة التي تجتازها البلاد".

كما أبرز مسؤولو الأندية استحالة تطبيق البروتوكول الصحي الذي تشترطه وزارة الصحة، مضيفا بأن هيئته ستقدم تقريرا مفصلا للمكتب الفيدرالي بخصوص اجتماعها مع أندية وسط البلاد.

وتبقى كل المنافسات و التظاهرات الرياضية معلقة في الجزائر منذ 16 مارس الماضي و إلى غاية 13 يوليو بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.