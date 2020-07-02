وفـاة الشـاعر وكـاتـب الكـلمـات مـحمـد عـنـقـر

توفي الشاعر و كاتب الكلمات محمد عنقر اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عن عمر ناهر الـ 75 سنة اثر تعرضه لسكتة قلبية، حسب ما علم من اقاربه.

وسجل الراحل الذي ابتدأ مشواره الفني كمغني، عدة اسطوانات بثت عبر اثير الاذاعة الجزائرية في سبعينيات القرن الماضي قبل أن يشرع في كتابة نصوص الأغاني.

و اشتغل الفقيد الذي لقب ب"صانع المشاهير" مع العديد من المغنين في طبع الراي على غرار عبد الرحمان جلطي "قصة طويلة" و محمد لمين "هي لي بيا" في سنوات 1980.

كم اشتغل محمد عنقر مع كبار الفنانين لا سيما الراحل بلاوي الهواري و شاب مامي وحسيبة عمروش "فرحي و سعدي" و كذا الشاب خالد "وين الهربة وين" (1995).