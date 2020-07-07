كرة المضرب : رابطة المحترفين تعدل قواعد التصنيف بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة محترفي كرة المضرب، عن تعديل قواعد تصنيف اللاعبين التي ستعتمدها ابتداء من شهر أوت المقبل، مع استئناف المنافسات بعد تعليقها لأشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الرابطة، في بيان على موقعها الإلكتروني هذا الاثنين، إلى أنه "تحضيرا للعودة الى المنافسات في شهر أوت التصنيف الذي يعتمد عادة على قاعدة أفضل 18 نتيجة في فترة 52 أسبوعا، سيشمل حاليا فترة 22 شهرا (مارس 2019 ديسمبر 2020)".

وأوضحت الرابطة أنها جمدت العمل بالتصنيف ابتداء من 16 مارس الماضي، بعد أيام من إعلان تعليق المنافسات الاحترافية بسبب "كوفيد-19".

وأكدت الرابطة أنها تأمل من هذا التعديل توفير مرونة وعدالة اتجاه اللاعبين في ظل كثافة عدد النقاط الذي سيكون متوافرا لدى استئناف المنافسات بعد إلغاء عدد كبير من الدورات خلال فترة التوقف.

وخلصت إلى أنها لاحظت من خلال هذه العملية، "توفير الاستقرار للاعبين غير القادرين أو الذين يفضلون عدم المنافسة في 2020 بسبب مخاوف الصحة والسلامة"، معتبرة أن النظام الجديد قابل للتأقلم في حال اضطرت لإجراءات تغييرات جديدة على الجدول.