البيض-كوفيد-19 : غلق الأسواق الأسبوعية للخضر والفواكه

أصدر والي البيض، كمال توشن، قرارا ولائيا يقضي بغلق جميع الأسواق الأسبوعية للخضر والفواكه والتجميد المؤقت لإبرام عقود الزواج وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الرامية للحد من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح الولاية.

وأفاد ذات المصدر أنه تم اتخاذ هذا القرار عقب اجتماع اللجنة الولائية المختلطة المكلفة بمتابعة تطور الوضعية الصحية المتعلقة بتفشي وباء كورونا مساء أمس الإثنين والتي أكدت تسجيل تزايد في حالات الإصابة بكوفيد-19 بالولاية، خاصة في الفترة الأخيرة حيث بلغت لحد الآن 93 حالة مؤكدة.

وأضافت مصالح الولاية أن هذا القرار يشمل أيضا المنع التام لمختلف التجمعات، على غرار تنظيم الأعراس وحفلات الختان والتجمعات الأخرى، علما أنه تم في وقت سابق إصدار قرار ولائي آخر يقضي بغلق جميع الأسواق الأسبوعية للمواشي.

وفي نفس السياق ولمتابعة مدى الاحترام الميداني لمختلف الإجراءات الوقائية للحد من الوباء، يتم يوميا القيام بخرجات ميدانية من طرف عدد من المصالح بما فيها المصالح الأمنية لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بهذه التدابير وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.