قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا ومحلا تجاريا في القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا ومحلا تجاريا في مدينة القدس المحتلة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال هدمت محلا تجاريا في حي (وادي الجوز)، كما اقتحمت حي عين (اللوزة) ببلدة سلوان، وشرعت بهدم منزل المواطن إياد أبو صبيح.

وكان مركز (بتسيلم) معلومات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة - الإسرائيلي- قد أفاد أمس الثلاثاء بأن الاحتلال قد هدم خلال شهر يونيو الماضي 43 منزلا فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية وشرق مدينة القدس.

وقال إن إسرائيل صعدت خلال الشهر الماضي من وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربية حيث هدمت 30 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية بما يعادل عدد المنازل التي هدمت في الضفة الغربية منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر مايو الماضي و13 منزلا في شرق القدس.

وأضاف المركز أن إسرائيل هدمت خلال شهر يونيو الماضي 33 مبنى غير سكني في الضفة الغربية وبذلك تكون إسرائيل قد هدمت بالمجمل خلال شهر واحد 63 مبنى في شتى أنحاء الضفة الغربية إضافة إلى ذلك قامت بهدم ثلاث من المباني غير السكنية في مدينة القدس.

وأوضح أن إجمالي الهدم في مدينة القدس بلغ 16 مبنى، مشيرا إلى أن هذا العدد يعادل ضعف معد ل الهدم الشهري في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة.

ونتيجة لذلك فقد 151 فلسطينيا فقدوا منازلهم وتشردوا ومن ضمنهم 84 قاصرا في الضفة الغربية وشرق القدس.