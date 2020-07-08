أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، السيدة مليكة بن دودة ، اليوم الأربعاء، على تنصيب لجنة تقييم الأعمال المرشحة لجائزة "علي معاشي" للمبدعين الشباب ، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وتتكون هذه اللجنة التي يترأسها الأستاذ الجامعي و الكاتب والمخرج المسرحي عبد الحليم بوشراكي من 12 عضوا، من بينهم الشاعرة والكاتبة جميلة طلباوي، الفنان التشكيلي والخطاط الطيب العيدي، الأستاذ الجامعي والمتخصص في السينما والسمعي البصري أحمد شريكي، المنتج والمخرج السينمائي مؤنس خمار، الممثل طاهر زاوي، الموسيقار وقائد الأوركسترا لطفي سعيدي والباحثة المتخصصة في تقنيات التلقي في فنون العرض ، الدكتورة نوال فراحتية.

ودعت وزيرة الثقافة و الفنون أعضاء اللجنة إلى الخروج عن الطرق التقليدية في تقييم الأعمال، مؤكدة على ضرورة وضع تصورات جديدة وتقديم اقتراحات للنهوض بالإبداع الفني في الجزائر من خلال صقل المواهب الشبابية.