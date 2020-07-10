﻿ عين تموشنت : مصرع طفلين ببلدية بوزجار إختناقا بغاز أوكسيد الكربون

﻿ لقي طفلين (2) مصرعهما اليوم الجمعة ببلدية بوزجار (عين تموشنت) إختناقا بغاز أوكسيد الكربون، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

و أبرز المدير الولائي لمصالح الحماية المدنية بعين تموشنت الرائد مراد بن سالم ل(وأج) أن وفاة الطفلين البالغين من العمر 7 سنوات و 10 سنوات على التوالي ناتج عن حادثة تسرب لغاز أوكسيد الكربون بمحل إقامتهما الواقع ببلدية بوزجار.

و قد تم إجلاء الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية أحمد مدغري بعين تموشنت. و من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث.