مسرح عنابة يكشف عن نتائج المسابقات

كشف مسرح عنابة الجهوي، هذا السبت، عن نتائج المسابقات التي نظمها منذ بداية مارس الماضي، وشملت 4 أشهر من فترة الحجر الصحي.

واختار مسرح عنابة الذي يحمل اسم العملاق عزالدين مجوبي، إسعاد المشاركين والكشف عن أسماء الفائزين بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب وتحت شعار "الحرية الثقافة"، استكمالاً لسلسلة مبادرات فنية تتعلق بمسابقات أسهمت في تقريب الفن إلى بيوت الناس، وأسهمت في التضامن الوطني والمجهود الخاص بالترفيه عن العائلات الماكثة في بيوتها جراء جائحة كورونا بتوصية من وزارة الثقافة والفنون.

وفي مسابقة "احكيلي حجاية"، فازت بالمرتبة الأولـى عبادة ربيحة من ولاية عنابة. والمرتبة الثانيـة كانت من نصيب المترشح صالح روان من ولاية المسيلة، والمرتبة الثالثة لـ حنان زعبان من ولاية الأغواط، أما المرتبة الرابعة فنالتها مرام حمايدية.

وكانت المسابقة مفتوحة للكبار والصغار متمثلة في إرسال فيديوهات لا تتعدى مدتها 3 دقائق لحكايات من التراث الشعبي الجزائري. ولاقت إقبالا لافتا للمشاركين من الجنسين ومن أعمار مختلفة خصوصا الأطفال، ومن عديد ولايات الوطن.

وكانت لغالبية المشاركات لمسات ذات أبعاد فنية، لكونها نابعة من قلوب وعقول بريئة وأفرزت أسماء تستحق التشجيع والمرافقة ، وفقا لما صاغته لجنة التحكيم .

ومن ناحية ثانية، ظفرت دانة لينة بوكرمة بالمرتبة الأولى، متبوعة بصلاح عفاقي ثمّ مرام حمايدية، وثلاثتهم من ولاية عنابة، في مسابقة "الرسم" والمتمثلة في إرسال رسم عمل يلخص فكرة تظاهرة "أبي خذني إلى المسرح.

وفيما يخصّ مسابقة "جميعا سننتصر" أو "فن الوان مان شو" والتي كانت مفتوحة للأطفال واليافعين، نالت المرتبة الأولى إنصاف سهى من ولاية عنابة، تلاها عمران حيون في المرتبة الثانية، بينما توجت دنيا بورقاية من الجزائر العاصمة بالمرتبة الثالثة. وتمثلت المسابقة في إرسال فيديوهات تمثيلية من البيت أثناء فترة الحجر الصحي .

في سياق ذي صلة، كشف مدير مسرح عنابة عبد الحق بن معروف، أنّ مسابقتي "مسرح العائلة"، و"مئة فائز بـ 100 رداء بطل المسرح" ما زالتا مستمرتين إلى غاية انتهاء آجالها. وشكر كل من تفاعل مع مسابقات المسرح والعروض التي يقدمها عبر قناته الرسمية على اليوتوب. موضحا أنّ آجال مسابقة "مسرح العائلة" قد انتهت يوم 30 جوان الماضي، أما مسابقة مئة فائز بـ 100 رداء بطل المسرح" فستنتهي باكتمال عدد الفائزين 100.