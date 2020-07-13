وزير الشؤون الخارجية في زيارة عمل اليوم الاثنين إلى تونس

يقوم وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، هذا الاثنين، بزيارة عمل إلى الجمهورية التونسية، ستتمحور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وأوضح البيان أن زيارة السيد بوقدوم إلى تونس ستكون "فرصة لمواصلة المباحثات مع الجانب التونسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التحضير لزيارة الدولة المنتظر أن يقوم بها السيد رئيس الجمهورية إلى تونس".

كما ستتناول المحادثات مع المسؤولين التونسيين يضيف نفس المصدر "تطورات الأوضاع في المنطقة".