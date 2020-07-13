قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا الاثنين، سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية .

فقد اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين في الخليل بعد أن داهمت منزلي ذويهما في المدينة، كما نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول.

وفي جنين، اعتقلت ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة، بينما اعتقلت مواطنين من بيت لحم بينهما أسير محرر.

ونقلت مصادر أمنية، أن مواجهات اندلعت في مخيم (الدهيشة)، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات دهم واعتقال يومية بمدن الضفة الغربية وبلداتها وفي القدس المحتلة بحجج وذرائع متعددة تطال عشرات الفلسطينيين.