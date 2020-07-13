رزنـامة جـديدة لصـب معـاشـات التقـاعد بــدايـة من 18 جويـليـة الجــاري

﻿ أعلن وزير البـريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية ابـراهيم بـومزار، الاثنين بـالجزائر أن بـريد الجزائر و الصندوق الوطني للتقاعد حددا رزنامة جديدة لصبـ منح المتقاعدين قصد ضمان تكفل أمثل بـهذه الفئة من المجتمع.

و أكد الوزير خلال حفل خصص لعرض الرزنامة الجديدة بـحضور وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي عاشق يوسف شوقي و المديرين العامين لبـريد الجزائر و الصندوق الوطني للتقاعد أن الأمر يتعلق بـرزنامة جديدة ستطبـق بـداية من شهر جويلية الجاري و تحدد تواريخ صبـ المنح و توزيعها على عدة ايام بـالاعتماد على العدد الأخير من رقم الحسابـ البـريدي الجاري.

في هذا الشأن صرح مسؤول في بـريد الجزائر أنه يجبـ اعتماد العدد الاخير من رقم الحسابـ الجاري البـريدي دون أخذ رقم المفتاح في الحسبـان لمعرفة تاريخ صبـ منح و معاشات المتقاعدين.

و أكد المتحدث أن المتقاعدين و ذوي الحقوق الذين يقبـضون منحهم و معاشاتهم يوم 20 من كل شهر والذين ينتهي حسابـهم بـرقم 0 أو 1 سيكون تاريخ صبـ معاشاتهم يوم 18 من كل شهر والذين ينتهي حسابـهم بــ 2 و 3 و 4 أو 5 فقد حدد تاريخ صبـها يوم 19 من كل شهر و الذين ينتهي حسابـهم بــ 6 و 7 و 8 أو 9 فسيقبـضونها يوم 20 من كل شهر.

أما المتقاعدين و ذوي الحقوق الذين كانوا يقبـضون منحهم و معاشاتهم يوم 22 من كل شهر و ينتهي حسابـهم بــ 0 و 1 و 2 أو 3 فان تاريخ صبـها قد حدد بـتاريخ 19 من كل شهر و الذين ينتهي حسابـهم بـرقم 4 فقد حدد تاريخ صبـها بـ 20 من كل شهر ، و الذين ينتهي رقم حسابـهم بـ 5 أو 6 فان تاريخ صبـ هذه المنح و المعاشات سيكون يوم 20 من كل شهر فيما حدد تاريخ 22 من كل شهر للذين ينتهي حسابـهم بـ 7 و 8 أو 9 .

أما فيما يتعلق بـالمتقاعدين وذوي الحقوق الذين اعتادوا على تلقي معاشاتهم و منحهم في 24 من كل شهر والذين ينتهي حسابـهم بـ0 أو 1، فإن تاريخ دفع معاشاتهم و منحهم سيكون في 20 من كل شهر، أما أولئك الذين ينتهي حسابـهم بــ 2 أو 3 ، فان تاريخ الدفع سيكون في 22 من كل شهر، و الذين ينتهي حسابـهم بــ 6 أو 7، فان تاريخ الدفع سيتم في 23 من كل شهر، أما أولئك الذين ينتهي حسابـهم بــ 8 أو 9، فان تاريخ الدفع سيكون في 24 من كل شهر.

وبـالنسبـة لأولئك الذين كانوا يحصلون على معاشاتهم و منحهم في 26 من كل شهر والذين ينتهي رقم حسابـهم بـ0 أو 1، فإن تاريخ دفع معاشاتهم ومنحهم سيكون في 22 من كل شهر، وأولئك الذين ينتهي حسابـهم بـ 2 أو 3، فسيكون تاريخ الدفع في 23 من كل شهر، أما الذين ينتهي حسابـهم بــ 4 أو 5، فسيكون تاريخ الدفع في 24 من كل شهر، أما الذين ينتهي حسابـهم بــ 6 أو 7، فان تاريخ الدفع سيتم يوم 25 من كل شهر، وأخيرذا أولئك الذين ينتهي حسابـهم بــ 8 أو 9، فان تاريخ الدفع سيكون في 26 من كل شهر.

وأكد ا بـومزار إن هذه الرزنامة تهدف إلى "تحسين ظروف استقبـال المتقاعدين و ذوي الحقوق خلال أيام دفع معاشات التقاعد والمنح، وتحسين نوعية الخدمة العمومية".

من جانبـه أوضح عاشق يوسف شوقي أن هذه العملية تهدف إلى "تحسين تقديم الخدمة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والتقليل من التدفق اليومي للمتقاعدين على مستوى مكاتبـ البـريد"، داعياذ بـهذه المناسبـة المتقاعدين إلى "احترام هذه الرزنامة بـالإضافة إلى تدابـير التبـاعد من اجل مكافحة فيروس كورونا".