حركة جزئية في سلك الجمارك تمس 27 مفتشية لأقسام الجمارك عبر الوطن

أجرت المديرية العامة للجمارك اليوم الاثنين حركة جزئية للإطارات الجمركية مست 27 رئيس مفتشية لأقسام الجمارك على مستوى المطارات والموانئ وكذا المعابر الحدودية الجنوبية والغربية والشرقية للوطن، حسبما أفاد به بيان للمديرية.

وحسب ذات المصدر فان هذه الحركة الدورية الجزئية تهدف الى "تجسيد الدور المحوري و الهام لمصالح الجمارك في الميدان" وكذا تدعيم المجهودات الحثيثة المبذولة في مجال المعالجة الجمركية وفعالية الدور الرقابي بكل صرامة و ترقية الاداء الجمركي لحماية الاقتصاد الوطني والمواطن.

كما ترمي - يضيف البيان- الى مجابهة و محاربة كل اشكال الغش والتهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

وتكرس هذه الحركة الجزئية "المقاربة الجديدة لتسيير الموارد البشرية المبنية على الكفاءة والالتزام بهدف ترقية و عصرنة الخدمة العمومية الجمركية" ، يضيف بيان الجمارك.