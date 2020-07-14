الرئيس السابق لسريع غليزان مرزوق جلول في ذمة

توفي صبيحة هذا الاثنين، اللاعب والرئيس السابق لفريق سريع غليزان، مرزوق جلول، عن عمر يناهز 65 سنة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

المرحوم كان يحظى باحترام كبير وسط الاسرة الرياضية بغليزان، ووفاته شكلت صدمة كبيرة وسط الشارع الرياضي المحلي. ونشط مرزوق مع الرابيد طيلة 15 عاما كلاعب ثم كمدرب ثم كرئيس للنادي خلال الموسم الكروي 2004/2005 ثم كمناجير للسريع، وأخر منصب تقلده كان منسقا عاما للفئات الشبانية بالنادي الهاوي.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقدم رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، وأعضاء المكتب التنفيذي بخالص التعازي إلى نادي سريع غليزان وإلى عائلته الكريمة، راجي من المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.