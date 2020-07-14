زغماتي : التعامل بصرامة مع المعتدين على الأطباء والسلك الطبي

﻿ وجه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، تعليمة إلى النواب العامين لدى المجالس القضائية لإيقاف الأشخاص الذي يقومون بالاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية، حسب ما أفاد بيان لوزارة العدل.

وجاء في البيان أنه "على إثر تفشي ظاهرة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي وشبه الطبي ومسيري المؤسسات الصحية، وجه السيد وزير العدل حافظ الأختام، هذا اليوم 14 يوليو 2020، تعليمة إلى السادة النواب العامين لدى المجالس القضائية ترمي، من جهة، إلى تحسيسهم بخطورة هذه الظاهرة، ومن جهة أخرى، لدعوتهم إلى التعامل معها بالصرامة التي تستدعيها الظروف الصحية التي تمر بها البلاد حاليا".

وأضاف ذات المصدر أنه "في هذا الإطار، تضمنت المذكرة تعليمات بضرورة اللجوء تلقائيا إلى إيقاف الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال وإلى اتخاذ في شأنهم إجراءات التوقيف للنظر وتقديمهم وجوبيا أمام وكيل الجمهورية مع تقديم التماسات صارمة سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات الحكم واستئناف الأوامر والأحكام المخالفة لهذه الالتماسات".