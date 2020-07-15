إلغاء طواف الجزائر 2020 لدراجات

تم إلغاء طبعة 2020 لطواف الجزائر للدراجات، بسبب جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) حسب ما أعلنت عنه الإتحادية الجزائرية لدراجات.

وقد اتخذ القرار خلال الإجتماع الأخير للمكتب التنفيدي، الذي عقد يوم السبت الفارط عن طريق تقنية الفيديو. "كان الأمر صعبا لكنه ضروري"، كشفت الإتحادية الجزائرية لدراجات، التي كانت تأمل في تحسن الوضعية الصحية في جميع أنحاء العالم، حتى تتمكن من تنظيم هذه المسابقة التي تحتل مكانا متميزا في برنامجها.

وكانت هذه الدورة، المبرمجة مابين 4 و 10 جويلية بين الجزائر ووهران، مقسمة إلى سبع مراحل، ومن المقرر أن يتم برمجة الطبعة القادمة في شهر مارس 2021، وفقا لما ذكرته ذات الهيئة.