سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين في عدة مواقع عبر الوطن لتسديد الشطر الأخير

دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اليوم الأربعاء المكتتبين الموجهين إلى مواقع السكن الترقوي العمومي عبر عدة ولايات التقرب من مصالحها التجارية قصد تسوية وضعيتهم المالية بتسديد الشطر الأخير من سعر المسكن، حسبما أفادت به المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ' فايسبوك" .

و يتعلق الأمر، حسب ذات المصدر بكل من مواقع علي عمران و بالسويدانية (العاصمة) والبليدة و تيارت و عنابة و مستغانم و بجاية.

و تخص هذه العملية تحديدا موقع 114 مسكن ترقوي عمومي (علي عمران 6 ) (مديرية المشاريع بالرويبة الجزائر العاصمة) و موقع 80 مسكن ترقوي عمومي بالأربعاء بولاية البليدة ( مديرية المشاريع بالبليدة) و موقع 260 مسكن ترقوي عمومي ببلاطو السويدانية (مديرية المشاريع بأولاد فايت الجزائر العاصمة).

فضلا عن موقع 218 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيارت (مديرية المشاريع ولاية تيارت) و موقع 82 مسكن ترقوي عمومي بالقصر ولاية بجاية (مديرية المشاريع ولاية بجاية ) و موقع 36 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيسمسيلت (مديرية المشاريع ولاية تيارت) و موقع 300 مسكن ترقوي عمومي بولاية مستغانم الموجهين إلى عمارات: من 1 إلى 9 (مديرية المشاريع ولاية مستغانم) بالإضافة إلى موقع الشعيبة 1 و الشعيبة 2 بولاية عنابة (مديرية المشاريع ولاية عنابة) حسب ذات المصدر .