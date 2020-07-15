"الفاف" تقرر استدعاء جمعية عامة استثنائية للبت في مصير البطولة

قرر المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استدعاء جمعية عامة استثنائية للبت في مصير مختلف المنافسات المتوقفة منذ منتصف مارس الفارط، بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب ما علم من الهيئة الفيدرالية.

وتم الخروج بهذا القرار عقب الإجتماع المنعقد هذا الأربعاء بمقر الفاف بدالي إبراهيم، برئاسة الرجل الأول في الاتحادية خير الدين زطشي، وبحضور أعضاء المكتب الفيدرالي.

وففقا لبعض المصادر، تخطط الفاف، لعرض على أعضاء الجمعية العامة الإسثنائية، التي سيحدد تاريخها لاحقا، مقترحين، الأولى يتضمن الإعلان عن موسم أبيض مع إلغاء جميع النتائج، والمقترح الثاني يتمثل في الأخذ بعين الإعتبار ترتيب الأندية إلى غاية الجولة 22 لتعين البطل، مع إلغاء الهبوط، وتحديد هوية الأندية الصاعدة إلى القسم الأعلى، وهو الأمر الذي سيجعل من الموسم المقبل ينطلق ببطولة محترفة أولى ب 20 ناديا وقسم ثاني بمجموعتين من 18 ناديا لكل منهما.