الفاف تستبعد فكرة الموسم الأبيض والبطولة ستعود برفع الحجر الصحي

ستعود منافسات البطولة الوطنية للموسم الكروي 2019-2020، المتوقفة منذ 16 مارس الفارط بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الى النشاط "عندما يتم رفع الحجر الصحي ويسمح مجددا بالتجمعات"، حسب ما علم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) هذا الأحد.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفيدرالي للفاف، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة مسؤول الهيئة، خير الدين زطشي.

خلال هذا الاجتماع، تقرر الإبقاء على خارطة الطريق التي وضعها المكتب الفيدرالي للاتحادية يوم 30 أفريل الماضي، والتي تقضي بمواصلة ما تبقى من الموسم الكروي 2019-2020 لكل من الرابطتين الأولى والثانية في غضون 8 أسابيع، عقب خضوع الأندية إلى مرحلة تحضيرات تتراوح ما بين خمسة و ستة أسابيع، مهما كان تاريخ إعطاء الضوء الأخضر من قبل السلطات العمومية للاستئناف.

تليها فترة راحة تامة لمدة أسبوع على الأقل بالنسبة للاعبين، ثم مرحلة أخرى لعودة النشاط تدوم شهر، والتي تسبق بداية فترة التسجيلات، بعدها ينطلق الموسم الجديد في تاريخ يحدد لاحقا.

أما بالنسبة لبطولات الهواة لفئة الأكابر، فستتبع المنافسات المحترفة (الرابطتان الأولى والثانية)، أي بعدها بأسبوع تقريبا.