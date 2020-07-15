المسيلة: إيداع شابين الحبس المؤقت لاعتدائهما على عمال بالمؤسسة الاستشفائية بعين الملح

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين الملح (150 كلم جنوب غرب المسيلة) بإيداع شابين على خلفية اعتدائهما في حادثتين متفرقتين على مستخدمين بالمؤسسة الاستشفائية العمومية لذات المدينة، حسب ما ورد في بيان صادر اليوم الأربعاء عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح.

وجاء في البيان أنه بتاريخ 12 جويلية الجاري ولج مستشفى عين الملح شاب في حالة سكر محاولا الدخول إلى مكتب الطبيب وحينما اعترض سبيله أحد المستخدمين بالمؤسسة سائلا إياه عن وجهته فقام بسبه وشتمه وطعنه بسلاح أبيض (موس بوسعادي) و تسبب له في جروح بليغة على مستوى اليد حيث لا يزال الضحية راقدا بالمستشفى.

وتم اليوم الأربعاء تقديم الشاب أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بوضعه رهن الحبس المؤقت عن جناية "محاولة القتل العمد وجنحة التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه." أما القضية الثانية فتعود إلى يوم أمس الثلاثاء وتتعلق بشخص أجنبي عن مستشفى عين الملح، حاول الدخول إلى هذه المؤسسة الاستشفائية دون مبرر فحاول أعوان الحراسة منعه ليدخل معهم في مناوشات كلامية كما قام بتحطيم زجاج باب المؤسسة وتمزيق عجلات السيارات التي كانت مركونة بالحظيرة.

وقد تم توقيف المعني وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح الذي باشر المتابعة الجزائية ضده طبقا لإجراءات المثول الفوري على أساس "جنح التحطيم العمدي لملك الغير و إهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم وحمل سلاح أبيض"، حيث تم وضعه رهن الحبس المؤقت مع تأجيل القضية لجلسة يوم 22 جويلية الجاري.