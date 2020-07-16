مبيعات السيارات تتراجع بـ 38% خلال السداسي الاول من 2020 باوروبا

أفادت بيانات الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات، نشرت هذا الخميس، أن مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي تراجعت خلال السداسي الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، في حين تراجعت في يونيو الماضي على أساس سنوي بنسبة 3ر22 في المائة.

وأوضح الاتحاد أن إجمالي المبيعات خلال الشهر الماضي بلغ 949 ألفا و722 سيارة مقابل 22ر1 مليون سيارة خلال يونيو من العام الماضي.

وأظهرت البيانات تحسنا طفيفا في المبيعات خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث كانت المبيعات قد تراجعت في مايو الماضي بنسبة 3ر52 في المائة.

وتعاني سوق السيارات في أوروبا من تراجع كبير بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت المبيعات قد تراجعت في مارس الماضي بنسبة 55 في المائة تقريبا وفي أبريل بنسبة 75 في المائة.

وسجلت المبيعات تراجعا كبيرا في الأسواق الكبرى بالاتحاد الأوروبي باستثناء فرنسا التي سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 2ر1 في المائة خلال الشهر الماضي، بفضل الحوافز الحكومية.

وتراجعت المبيعات في إسبانيا بنسبة 7ر36 في المائة، في حين تراجعت في ألمانيا بنسبة 3ر32 في المائة وفي إيطاليا بنسبة 1ر23 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي.