ولاية للبليدة تعيد فتح الأسواق اليومية المغطاة فيما تقرر غلق الأسبوعية منها

﻿قررت السلطات الولاية للبليدة إعادة فتح الأسواق اليومية المغطاة التي تم تعليق نشاطها خلال الأسبوعين الماضيين للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 ابتداء من اليوم فيما تقرر غلق الأسبوعية، حسبما كشف عنه اليوم الخميس والي الولاية كمال نويصر.

وجاء هذا القرار وفقا لما صرح به السيد نويصر على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم للقطب السكني الجديد بالصفصاف أعالي بلدية مفتاح، بناء على توصيات المصالح الصحية، أين تقرر إعادة فتح الأسواق اليومية المغطاة شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية وكذا منع ممارسة النشاط التجاري بمحاذاتها.

وبهدف تمكين المواطنين من قضاء حاجياتهم وكذا ضمان استمرارية الديناميكية التجارية، تقرر أيضا إعادة فتح المساحات التجارية الكبرى على أن يتم الاكتفاء ببيع المواد الغذائية ومواد التطهير والتعقيم مع غلق الأجنحة الخاصة ببيع الملابس والأحذية والأدوات الكهرومنزلية كمرحلة أولى بهدف التقليل من أعداد المتواجدين داخل هذه الفضاءات التجارية يضيف ذات المسؤول.

وأضاف السيد نويصر أن هذا القرار مس أيضا المحلات التجارية الواقعة وسط عاصمة الولاية التي مسها قرار الغلق خلال الــ 15 يوم الماضية شريطة التزام التجار بعدم عرض سلعهم خارج المحل على الأرصفة وهي الظاهرة المنتشرة بكثرة بالولاية.

وفي إطار التدابير التي أقرتها المصالح الولائية لمجابهة هذا الوباء تقرر غلق جميع الأسواق الأسبوعية المتواجدة عبر إقليم الولاية على أن يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها قانونا.

وفي هذا السياق أكد والي الولاية أنه نظرا للأزمة الصحية التي تمر بها الولاية جراء تفشي فيروس كورونا وحماية للصحة العمومية، تقرر هذه السنة "المنع الكلي لنقاط بيع المواشي"، داعيا المواطنين إلى تفهم هذا الإجراء الذي "يرمي الى حماية صحتهم وليس تقييدا لحريتهم في ممارسة شعيرة دينية خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها الولاية والتي تستدعي تكاتف جهود الجميع للخروج منها".