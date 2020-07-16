﻿الذكرى الــ 58 لعيد الاستقلال والشباب: رئيس الجمهورية يتلقى مزيدا من رسائل التهاني من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة

تلقى رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون ، مزيدا من رسائل التهاني من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وهذا بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مزيدا من رسائل التهاني والتبريكات وردت تباعا من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، السادة: ميغيل دياز كانيل بيرموديز، رئيس جمهورية كوبا، فائز مصطفى السراج، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا.

كما تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة وتبريكات بالذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب من السيد خالد عمار المشري ، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا".