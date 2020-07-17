ولاية الجزائر تؤكد أن تراخيص التنقل الاستثنائية تبقى صالحة وسارية المفعول

أعلنت ولاية الجزائر أن تراخيص التنقل الاستثنائية الصادرة عن مصالحها والمقاطعات الإدارية التابعة لها، تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة، وذلك بعد تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الجزئي لفترة عشرة أيام (10) إضافية.

وأوضحت الولاية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه "إثر قرار السيد الوزير الأول بتمديد العمل لمدة 10 أيام إضافية بنظام الحجر الصحي الجزئي المتخذة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 182-20 المؤرخ في 9 جويلية 2020، المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19 )، ينهي والي الجزائر إلى علم كافة مواطني العاصمة أنه تم تمديد لمدة عشرة (10) أيام العمل بنظام الحجر الجزئي المطبق من الساعة الثامنة (20 سا : 00 د) مساءا إلى الساعة الخامسة (05 سا : 00 د) صباحا من اليوم الموالي".

وفي هذا الإطار، أبرز البيان أن والي ولاية الجزائر "ينهي إلى علم كافة السلطات والهيئات العمومية والخاصة وجميع الأشخاص الحاصلين على تراخيص تنقل استثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر والمقاطعات الإدارية التابعة لها بعد تاريخ 15 ماي 2020، أن هذه التراخيص تبقى صالحة وسارية المفعول من غير الحاجة إلى استصدار تراخيص جديدة".

وأشار المصدر إلى "منع لمدة عشرة (10) أيام حركة المرور بما فيها السيارات الخاصة من وإلى إقليم ولاية الجزائر، باستثناء نقل المستخدمين ونقل السلع ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان"، كما تقرر "تعليق نشاط النقل الجماعي الحضري للأشخاص بما فيه العمومي والخاص خلال العطل الأسبوعية على مستوى كافة إقليم ولاية الجزائر باستثناء سيارات الأجرة".

وشدد ذات البيان على "أهمية التزام المواطن وتقيده بالتدابير الصحية الوقائية الموصى بها من طرف السلطة الصحية، لاسيما فيما تعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، تجنب التجمعات واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي من أجل التصدي لهذه الجائحة".