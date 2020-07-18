وزارة الموارد المائية : لا خطر على سد بني هارون جراء الهزة الأرضية بميلة

طمأنت اليوم السبت وزارة الموارد المائية مواطني ولاية ميلة بعدم وجود أي خطر أو تهديد على حياتهمي فيما يتعلق بسد بني هارون بعد الهزة الأرضية التي شهدتها المنطقة يوم الجمعة، حسبما افاد به السبت بيان للوزارة.

وجاء في البيان ان وضعية "السد جد مستقرة، إذ لم يتأثر بهذا الزلزال الذي ضرب المنطقة على الساعة 9 و 12 دقيقة بدرجة 5ر4 على سلم ريشتر".

ويضيف المصدر نفسه "إن سد بني هارون على غرار باقي السدود في الجزائر مهيأ تقنيا لمواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية كما انه يحتوي على تجهيزات للفحص جد متطورة تسمح بقياس تفاعل السد مع الهزات الأرضية ".

وكانت ولاية ميلة قد سجلت، صباح امس الجمعة، في حدود الساعة 09 سا و 12 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 5ر4 درجات على سلم ريشتر، تلتها أربع هزات ارتدادية حدد مركزها بشمال-شرق منطقة سيدي مروان بنفس الولاية واحس بها سكان ولاية قسنطينة المجاورة لاسيما بلدية ابن زياد.