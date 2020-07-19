موبيليس تشرع في تنصيب هوائيات الجيل الخامس بالجزائر العاصمة

أعلن المدير العام للمتعامل الهاتفي " موبيليس" بلال مكيد، أمس السبت، على أنه سيتم تنصيب لأول مرة في الجزائر هوائيات الجيل الخامس وستكون بالجزائر العاصمة.

وقال مكيد انه " سيتم بالتعاون وشركاء تكنولوجيين بموبيليس تنصيب هوائيات تجريبية الجيل الخامس وسيتم اطلاقها على مستوى العاصمة خلال اوت القادم ويأتي لمجارية كل التطورات المتسارعة في العالم "

و اضاف ان " موبيليس استطاعت منذ بداية السنة اكمال تغطية كل ولايات الوطن من الجيل الرابع" و اضاف "رغم بعض الملاحظات الموضوعية التي تأتي من سلطة الضبط نطمح لتجاوز النسبة الدنيا المفروضة سنصل الى 60% قبل السنة من الجيل الرابع نصبو الى نسبة تغطية 75%قبل نهاية الثلاثي الاول من السنة القادمة"