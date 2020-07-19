عمال مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة يشنون اضراب

تشهد حركة النقل في شبكة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة هذا الاحد اختلالات بسبب قرار إضراب اتخذه المكتب النقابي للمؤسسة حسب ما علم اليوم السبت من المكلف بالاتصال بذات المؤسسة أحسن عباس.

و أوضح نفس المصدر أن "مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة تعلم مستخدميها ان شبكتها قد تشهد اختلالات منذ انطلاق اول رحلة صباح هذا الاحد

وذلك بسبب قرار اتخذه المجلس النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بشن إضراب ابتداء من يوم غذ 19 يوليو".

و اضاف ان "المفاوضات التي باشرتها المديرية العامة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة منذ 14 يوليو من اجل ايجاد حل لهذا النزاع لم تفضي

لأي نتيجة". "و لهذا تعتذر مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة لذا زبائنها عن أي ازعاج قد يحدث".

إلا أنه حسب نفس المصدري سيتم ضمان نقل اعضاء السلك الطبي بصفة عادية.