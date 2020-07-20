وزارة التربية ترخّص لاستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الأساتذة

قرّرت وزارة التربية الوطنية، هذا الاثنين، مواصلة استغلال القوائم الاحتياطية لتوظيف الأساتذة. وأكدت الوزارة أن استغلال القوائم الاحتياطية يأتي في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وبعثت وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين، مراسلة الى مديريات التربية عبر الولايات ترخص لها باستغلال القوائم الاحتياطية لمسابقات توظيف الاساتذة المنظمة بعنوان 2017-2018. وحسب المراسلة التي تحمل رقم 759 فان مديريات التربية على المستوى الوطني، ونظرا لتداعيات انتشار وباء كورونا وتأثيراته السلبية، مدعوة الى استغلال القوائم الاحتياطية لمسابقات التوظيف التي جرت في مارس 2018، وذلك في اطار العمل على توفير الاطار التربوي اللازم لضمان التمدرس المنتظم للتلاميذ خلال السنة الدراسية القادمة.

وبمقتضى هذه التعليمة، فإنّه يتعين على مدراء التربية استغلال هذه القوائم لشغل المناصب المالية في حدود الاحتياج البيداغوجي في جميع المواد التعليمية.