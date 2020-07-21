جلسات الإصلاح الجبائي: تثمين إشراك المتعاملين الإقتصاديين في مراجعة المنظومة الجبائية

ثمن المشاركون في اليوم الثاني للجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي إشراك المتعامل الإقتصادي في مراجعة المنظومة الجبائية، ودعوا إلى اعتماد الرقمنة وإعادة النظر في توزيع الجباية.

ويرى محمد سامي عقلي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن محاربة السوق الموازية تمثل حجر الزاوية في إصلاح النظام الجبائي، معتبرا إياها السبب في عدم ذهاب المتعاملين الإقتصاديين لتسديد الضرائب المترتبة عليهم.

ودعا إلى مرافقة هؤلاء المتعاملين في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

وفيما يطالب عبد القادر غويا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتخفيف غرامات التأخير وتبسيط الإجراءات الإدارية على المتعاملين الإقتصاديين، معتبرا إياه الوسيلة الوحيدة لتطوير المنظومة الضريبية، رأى حسان خليفاتي، نائب رئيس إتحاد التأمينات الجزائرية، أن نجاح مسعى الإصلاح الجبائي مرهون بإشراك المتعاملين الإقتصاديين والإصغاء لاقتراحاتهم مع ضرورة الإعتماد بقوة على الرقمنة وتبسيط الإجراءات وإعادة النظر في توزيع الجباية.