البروفيسور مهياوي : الجزائر من بين الدول الأولى التي طالبت باقتناء اللقاح المضاد لوباء كورونا

قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا البروفيسور رياض مهياوي ، اليوم الثلاثاء ، في ميكروفون القناة الأولى :" أن الجزائر من بين الدول الأولى التي طالبت باقتناء اللقاح المضاد للوباء بعد توفره ".

وأضاف يقول :" نحن على علم مسبق أن الحل الوحيد لهذا الوباء هو اللقاح وفي انتظار التجارب الجارية على الانسان في كل من بريطانيا والصين الشعبية وروسيا و الولايات المتحدة الأمريكية ".

واعتبر أن أولى نتائج هذه التجارب هي " بشارة خير " . وأضاف متأملا بالقول :" كلنا أمل في أن يكون هذا العقار عمليا في اقرب الآجال ".

المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية