آبي أحمد: سد النهضة تأخر 200 سنة وسيعمل بكامل طاقته خلال عامين

قال آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، أن سد النهضة سيعمل بكامل طاقته في توليد الطاقة الكهربائية خلال عامين على أقصى تقدير.

وأشار آبي أحمد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إلى أن سد النهضة مشروع تأخر نحو 200 عام تقريبا، مضيفا "الإنجاز يوضح قدرة الإثيوبيين على تكرار الإنجاز في المهام الوطنية الأخرى".

و أوضح أن"الأمر الأكثر إثارة هو الثقة التي كنا عليها أن نبني السد بأنفسنا ونحققه عندما كان هناك الكثير من الشكوك"مضيفا "هذا السد هو الرمز لهذا الجيل وسد النهضة هو استجابة مثالية للإثيوبيين على مدى سنوات".

وأوضح أن السد سيكون بمثابة "نقطة تحول" للإثيوبيين للتألق مرة أخرى والقضاء على الفقر والتخلف، مضيفا "كما وعدت المرحلة الأولى من ملء خزان السد دون إلحاق الأذى بالآخرين، حتى قبل الموعد المستهدف بسبب الأمطار الغزيرة".

و أضاف"سيكون من الواضح للدول الواقعة على ضفاف النهر أن هذا مثال جيد للموقف الإثيوبي"مشيرا الى أن"سد النهضة مشروع كان يجب أن يتحقق قبل 200 عام على الأقل".

و قال "إذا تجاهلنا الخلافات ،فسوف نحقق إنجازات مختلفة وسنحقق الازدهار بالتخطيط والعمل والانجاز"موضحا "في العام الأول لملء السد سيمكن من توليد الطاقة ،وإذا بذلت أقصى الجهود في العامين القادمين،فمن المتوقع أن يولد السد الطاقة بكامل طاقته".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن،أمس الثلاثاء عن اتفاق مصري سوداني إثيوبي على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي حتى التوصل إلى اتفاق شامل.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبية أن "رئيس الوزراء آبي أحمد أكد التزام أثيوبيا بالاستخدام العادل والمسئول لمياه النيل الأزرق من دون إلحاق ضرر بمصر والسودان، مضيفا أن "موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد".