استشارة كتابية : مولودية الجزائر مع خيار الموسم الأبيض

اختارت مولودية الجزائر، المنتمية للرابطة الأولى ، صيغة "موسم أبيض" ردا على الاستشارة الكتابية التي تقدمت بها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، لدى أعضاء جمعيتها العامة للفصل في مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 المعلق منذ 16 مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19).

و أوضح عبد الناصر ألماس ، رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم/العميد، في حوار للتطبيق الرسمي للنادي قائلا : "لحد الآن لم تصلنا الاستمارة، لكن موقفنا سيكون متجها نحو موسم أبيض و ضرورة التفكير في المستقبل".

و كانت الاتحادية قد أكدت أنه "بعد موافقة وزارة الشباب و الرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قررت الفاف إجراء استشارة كتابية لأعضاء الجمعية العامة للفصل في مصير الموسم الرياضي 2019-2020".

و تتضمن الاستمارة اختيارين "أ" أو "ب" (مواصلة أو توقيف الموسم).

و في حال اختيار الصيغة الثانية، ستكون هناك ثلاثة مقترحات (ب1 أو ب2 أو ب3) و هي : إعلان موسم أبيض، اعتماد الترتيب عند الجولة الأخيرة التي لعبت في كل الأقسام مع تحديد البطل و الصاعدين و النازلين، و أخيرا تحديد البطل والصاعدين و لكن بدون سقوط.

و يوضح الرجل الأول للمولودية بأن "إدارته ستدافع بكل قوة عن حقوقها" في حال صدور قرار محتمل لا يخدم مصالح فريقه.

و طالبت الفاف الأعضاء بضرورة إرسال الإجابات بخصوص الاستشارة الكتابية قبل يوم 26 يوليو في منتصف الليل.

و قبل توقيف البطولة المحترفة الأولى، كان شباب بلوزداد يحتل المركز الأول ب 40 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن وفاق سطيف و مولودية الجزائر (37 نقطة)، حيث يتوفر الشباب و العميد على مباراة مؤجلة.