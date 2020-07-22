استرجاع ثقة المواطن وتحسين الخدمات وتبسيط النظام أهم مخرجات الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي

أفضت الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي في توصياتها التي اختتمت فعالياتها ، اليوم الأربعاء ، بمشاركة مختلف الفاعلين الى التركيز على رباعية "تبسيط النظام الجبائي واسترجاع ثقة المواطن والقضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمات ".

وترأس حزمة الإصلاحات الجبائية التركيز على تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة الجبائية والاعتماد على الرقمنة و في ذلك المنحى تقول المديرة العامة للضرائب ، السيدة عبد اللطيف أمال : " نعمل على تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة الجبائية من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن ويتأتى ذلك حسبها من خلال رقمنة الملف الجبائي والواجبات الجبائية وكذلك من خلال تسهيل الدفع وإفهام الزبون القواعد التي تتأسس عليها الضريبة ".

وفي السياق ذاته قال سمير شبيلة مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب :" انه بات من الضروري إعادة النظر في النظام الجبائي حتى يتم توصيل المعلومة الجبائية فيما يخص القوانين والتنظيمات الجبائية بطريقة جد مبسطة وسهلة للمكلفين بالضريبة والمستثمرين ".

المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية