ريال مدريد يسعى للتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال

يسعى مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان للتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال وفق ما نشرته هذا الاثنين صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ونقلت الصحيفة الإسبانية تقارير أكدت اهتمام زيدان بالتعاقد مع خريج أكاديمية نادي بارادو من أجل منافسة داني كارفاخال على المنصب الأساسي في الجهة اليمنى من دفاع النادي الملكي بداية من الموسم المقبل.

و أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن زيدان معجب بمهارات عطال وقدراته الفنية وطريقة لعبه التي تتميز بالمساهمة بشكل كبير في الهجوم.

ويلعب يوسف عطال صاحب24 عاما مع نادي نيس الفرنسي منذ عامين وتقدر قيمته التسويقية حاليا بنحو 20 مليون يورو.

وتألق المدافع الشاب بشكل لافت مع المنتخب الجزائري وكان عنصرا أساسيا في التتويج بكأس أمم أفريقيا التي جرت في مصر عام 2019.

وكان اللاعب السابق لنادي كورتري البلجيكي قريبا من الانضمام لنادي توتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وفقا لتقارير الصحافة البريطانية إلا أن تعرضه لإصابة معقدة على مستوى الركبة ألغى الصفقة.