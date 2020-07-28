الحماية المدنية: الحرائق الأخيرة تسببت في إتلاف 300 هكتار

سجلت الحماية المدينة إتلاف نحو 300 هكتار تسببت فيه الحرائق التي نشبت مؤخرا والتي وصل عددها إلى 46 حريقا أتت على مساحات هامة من الغابات والأحراش بحسب ما كشف عنه للقناة الأولى المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية نسيم برناوي.

وأوضح المتحدث أن الحصيلة الأولية التي أحصتها مصالح الحماية المدنية تقدر بنحو 300 هكتار من الغابات والأحراش فضلا عن بعض الخسائر الزراعية، مضيفا أنه تم تسجيل نحو 46 حريقا لبعض الأدغال والأحراش خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية باستعمال امكانياتها الضخمة من الأرتال المتنقلة والمروحيات العمودية مكنهم من إخماد غالبية هذه الحرائق عدا 15 حريقا لا يزال مشتغلا بولايات تيزي وزو وسطيف وبومرداس وعين الدفلى وتيارت حسب المتحدث.