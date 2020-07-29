بريد الجزائر: جهاز التنسيق مع بنك الجزائر كفيل بضمان السيولة اللازمة

أعلن المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني هذا الأربعاء أن جهاز التنسيق بين بنك الجزائر و بريد الجزائر كفيل بضمان وفرة معتبرة للسيولة الضرورية على مستوى مكاتب البريد.

وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية صرح دحماني بأن هذا الجهاز مكن بريد الجزائر من رصد خلال شهر جوان فقط مبلغ 285 مليار دج على مستوى شبابيك السحب بالفروع التابعة لبنك الجزائر وكذا تعبئة على مستوى عمليات السحب والدفع بمكاتب البريد بقيمة 91 مليار دج.

كما أكد ذات المتحدث بأنه منذ مطلع السنة سحب بريد الجزائر 1742 مليار دج لدى بنك الجزائر و تمكن من رصد أكثر من 693 مليار دج الى غاية 20 جويلية من عمليات الدفع على مستوى مكاتب البريد، مشيرا الى أنه تم توفير كافة الامكانيات من أجل رصد أكبر قيمة من السيولة النقدية لتلبية حاجيات المواطنين عشية عيد الأضحى.

وبخصوص الاجراءات المتخذة لحل مشكل السيولة تطرق دحماني الى إمكانية القيام بعمليات سحب عبر الشبابيك الألية التابعة لبريد الجزائر و للبنوك حيث يتوفر بريد الجزائر حاليا على 1400 شباك آلي بنكي علما أن عمليات السحب التي يقوم بها زبائن بريد الجزائر عبر هذه الشبابيك و البنوك لا تتعدى 10 بالمئة .

وقد أوضح نفس المسؤول أن زبائن بريد الجزائر المزودين بالبطاقة النقدية الذهبية و عددهم 6 ملايين بإمكانهم الشروع في عمليات سحب على مستوى الشبابيك الألية للبنوك عندما يسجل اضطراب في السيولة على مستوى شبكة البريد.

في هذا الشأن أكد بأن استعمال الشبابيك الألية للأوراق النقدية التابعة لبريد الجزائر و للبنوك التي تم تشغيلها منذ بداية هذه السنة سمح لزبائن بريد الجزائر بسحب خلال شهر جوان المنصرم فقط مبلغ 8 ملايير دج على مستوى الشبابيك الالية البنكية.

من جهة ثانية ذكر المدير العام لبريد الجزائر بان هناك حاليا في الجزائر ازيد من ثلاثة ملايين متقاعد لديهم حسابات جارية بريدية.و لهذا اتخذت اجراءات لصالح هذه الفئة من الزبائن لتجنب التوافد الكبير على مكاتب البريد وتتعلق خاصة بوضع نظام الوكالة الاستثنائية قابلة للتحميل والذي يمكن أقارب الأشخاص المسنين من القيام بعمليات السحب في مكانهم.

كما تم وضع رزنامة جديدة لتمديد فترة دفع منح التقاعد والمنح الأخرى التي كانت تمتد على ثلاثة أيام لتصبح 10 أيام.

هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ خلال شهر المنصرم ومكنت من تخفيض منحنى توافد المتقاعدين على مستوى مكاتب البريد.

وتتوفر مؤسسة بريد الجزائر حاليا على 4.050 مكتب بريد عبر التراب الوطني وعلى 27 مليون حساب بريدي جاري منها 22 مليون حسابات ناشطة.