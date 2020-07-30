صدور مرسوم رئاسي يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 جويلية 2020، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات.

وبموجب هذا المرسوم، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات الآتية:

"محمـد جلايلة في ولاية أدرار، أحمد زيدان في ولاية الشلف، مدني زبدة في ولاية الأغواط، عمر غرياني في ولاية أم البواقي، عبد الحفيظ بريمة في ولاية باتنة، مالك بوكمش في ولاية بجاية، مناصر علوي في ولاية بسكرة، لخضر رحماني في ولاية بشار، دوادي منصوري في ولاية البليدة، عبد الحفيظ لعموري في ولاية البويرة، دحمان حمزة في ولاية تامنرست، محمـد لخضر زهواني في ولاية تبسة، امحمـد برجي في ولاية تلمسان".

كما تم تعيين "رضا سعيد في ولاية تيارت، محمـد غبريني في ولاية تيزي وزو، جازية تفليس في ولاية الجزائر، سمير قصري في ولاية الجلفة، عبد السلام لعوط في ولاية جيجل، آسيا بن شين في ولاية سطيف، عبد الرحمان رباحي في ولاية سعيدة، حميد شكات في ولاية سكيكدة، حسين بودة في ولاية سيدي بلعباس، مأمون سوسة في ولاية عنابة، عبد الرزاق مسعودية في ولاية قالمة، يحيى سلامي في ولاية قسنطينة، أمير حموم في ولاية المدية، فتحي سطايلي في ولاية مستغانم، عبد الرزاق بعلي في ولاية المسيلة.

بالإضافة إلى تعيين "عبد الحميد الطيب في ولاية معسكر، عبد اللطيف زيتوني في ولاية ورقلة، شعيب بغلي في ولاية وهران، عمر بسعيد في ولاية البيض، ابراهيم إنتمات في ولاية إيليزي، فريد عمارة في ولاية برج بوعريريج، محمد زوقاري في ولاية بومرداس، أمين مسلم بن محمد في ولاية الطارف، محجوب سالمي في ولاية تندوف، عبد الإله بوبترة في ولاية تيسمسيلت، بلقاسم صحرة في ولاية الوادي، محمـد البشير شرفي في ولاية خنشلة، ياسين خضايرية في ولاية سوق أهراس، فيصل عماري في ولاية تيبازة، سعيد رباج في ولاية ميلة.

وتم تعيين "سامي معزوزي في ولاية عين الدفلى، عبد المجيد مباركي في ولاية النعامة، توفيق مستيري في ولاية عين تموشنت، صالح بليدي في ولاية غرداية و الجيلالي بن عولة في ولاية غليزان".