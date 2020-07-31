﻿النفط : البرنت يتخطى 43 دولارا

إرتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابة لتراجع قياسي في النمو الأمريكي إذ يعصف فيروس كورونا بأكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.

وارتفع خام برنت 41 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 43,35 دولار للبرميل صبيحة اليوم بعدما أغلق برنت منخفضا 1,9 بالمئة يوم الجمعة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو .

وربح الخام الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 1,1 بالمئة إلى 40,35 دولار بعد أن انخفض 3,3 بالمئة في الجلسة السابقة، ليرتفع عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو.

ويمضى برنت على مسار تحقيق مكاسب للشهر الرابع، بينما يتجه الخام الأمريكي صوب المكسب الشهري الثالث، وارتفع الخامان القياسيان من مستويات متدنية بلغاها في أبريل حين كان معظم العالم في إجراءات عزل عام.

لكن زيادة الإصابات مجددا وإنتشارها في أنحاء العالم تبرز التهديد المستمر للطلب على النفط.

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها زيادة الإنتاج اعتبارا من السبت القادم مضيفين نحو 1,5 مليون برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.