بوطالبي: ملتقى الاستثمار في أفريقيا يسعى لترقية الجزائر كوجهة استثمارية واعدة

تواصلت لليوم الثاني أشغال الملتقى الافتراضي للاستثمار في أفريقيا بحضور خبراء ومختصين ويهدف الملتقى إلى تحديد وتنويع مصادر الدخل للجزائر واستقطاب المزيد من الشراكات الأجنبية.

وفي هذا الصدد قال رئيس المركز العربي الإفريقي للتطوير والاستثمار الأمين بوطالبي إن المشاركين يسعون إلى انجاز شراكات مع الجزائر وترقيتها كوجهة جديدة لاستقطاب الاستثمارات بغرض تنويع مصادر الدخل وجعل الجزائر بيئة استثمارية جاذبة.

وانطلق الملتقى الذي يشارك فيه أيضا عددا من رجال الأعمال من عدة دول أمس الاثنين ويختتم يوم 8 أوت الجاري ومن المنتظر أن يتوج بتوصيات وعقد شراكات كما سيتيح التعرف على الإمكانات والامتيازات التي تمنحها الجزائر للمستثمرين الجادين.