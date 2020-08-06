أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي هذا الخميس عن إنشاء خلية للإصغاء والوساطة لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة بقصد الاستماع إلى انشغالاتهم وتذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق مشاريعهم.

وأضاف في ذات السياق انه سيقوم بزيارات على مستوى مختلف ولايات الوطن للقيام بلقاءات مع أصحاب المشاريع المبتكرة و الشركات الناشئة معلنا ان الأسبوع القادم سيكون له لقاء مع حاملي المشاريع المبتكرة و أصحاب الشركات الناشئة بكل من ولايتي سطيف و قسنطينة.

ورفع أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة عدة انشغالات الى الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة تتعلق أساسا بتذليل الصعوبات البيروقراطية التي يتعرضون لها في مسار تحقيق مشاريعهم الاستثمارية، كما طالبوا بتسهيلات و مساعدات على غرار مشروع تصدير الخدمات في مجال العملات الرقمية، ومشروع منصة رقمية موجهة للشركات الكبرى قصد القيام بعمليات الجرد في ظرف قياسي لا يتجاوز 10 أيام.

من جهة ثانية، أكد مسير مؤسسة ناشئة مختصة في إزالة ومعالجة النفايات الصيدلانية أن مؤسسته تأسست سنة 2018 وهي تعاني منذ ذلك التاريخ من التعقيدات البيروقراطية بولاية تيبازة، فيما أكد ممثل شركة ناشئة مختصة في صناعة خيط الجراحة المعقم وغير المعقم، أنّ نشاط الشركة معطل منذ ثلاث سنوات بسبب المشاكل الادارية.

