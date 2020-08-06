غلق 6040 محلاً تجاريًا بالعاصمة لعدم احترام تدابير كورونا

قامت اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة وردع التجار المخالفين لإجراءات الوقاية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد بالجزائر العاصمة بغلق 6040 محلاً تجاريًا وعدد من الأسواق والمراكز التجارية عبر مختلف المقاطعات الإدارية منذ شهر مارس المنصرم إلى غاية اليوم الخميس.

وذكر بيان ولاية الجزائر على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" تضمن حصيلة الخرجات الميدانية للجنة المختلطة المكلفة بمراقبة مدى الامتثال لتدابير الوقاية من تفشي وباء كوفيد-19، أنّه منذ بداية مارس الفارط وإلى غاية اليوم، جرى غلق 3450 محلاً وسوقين بلديين وتعليق نشاط مركز تجاري واحد بالمقاطعة الإدارية الدار البيضاء، بالإضافة إلى تعليق نشاط 271 محلاً تجاريًا بمقاطعة الرويبة وغلق سوق حي "الونشريس" التابع لها.

وخلال نفس الفترة أصدرت ذات اللجنة، يضيف البيان، قرارات غلق في حق 1500 محل تجاري بالمقاطعة الإدارية باب الوادي، في حين علق نشاط 79 محلاً تجاريًا وثمانية مراكز تجارية بمقاطعة زرالدة.

أما بمقاطعة حسين داي، يضيف ذات المصدر، فقد قررت اللجنة تعليق نشاط 136 محلاً تجاريًا وغلق سوقين بلديين، في حين أصدرت نفس القرارات في حق 132 محلاً بمقاطعة الدرارية وكذا 191 آخر على مستوى مقاطعة بئر التوتة وغلق سوق بلدي بها.

وتم كذلك تعليق نشاط 281 محلاً تجاريًا وغلق سوقين بلديين بالمقاطعة الإدارية بئر مراد رايس وذلك لإخلال التجار بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا وتسجيل غياب ونقص الوعي لدى البعض منهم.