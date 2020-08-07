زلزال ميلة: رئيس الجمهورية يأمر بتوفير كل الإمكانات لمساعدة المتضررين

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذا الجمعة تعليمات لتوفير كل الإمكانات والوسائل لمساعدة المتضررين من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة صباح اليوم حسب ما أكده الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وقال جراد في تصريح للتلفزيون الجزائري أن"رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لمصالحه بالاتصال المباشر والتنسيق مع وزير الداخلية والسلطات المحلية لتوفير كل الإمكانيات والوسائل لمساعدة المتضررين من الزلزال".

وشدد الوزير الاول على أن الدولة لن تدخر أي جهد من أجل توفير كافة الاحتياجات الضرورية لمساعدة المواطنين،"مضيفا بالقول"سنظل نتابع تطورات الوضع وتداعيات الهزة الارضية كل دقيقة".

وأوصى جراد بالإسراع في برنامج ترميم المساكن المتضررة وتعويض أصحابها، مشيرا الى أن سد بني هارون لم يتضرر بفعل الهزتين الارضيتين ولم نسجل أي خلل تقني به.

يذكر أنه تم تسجيل الهزة الأرضية الأولى صباح اليوم على الساعة 07 و 15 دقيقة وبلغت شدتها 4,9 درجات على سلم ريشتر وحدد مركزها ب 2 كلم جنوب-شرق حمالة، فيما سجلت الهزة الثانية بشدة 4,5 درجات على سلم ريشتر على الساعة 12و 13 دقيقة وحدد مركزها ب 3 كلم جنوب حمالة بنفس الولاية.